Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский
Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, сегодня разработан законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.
"Он запустит масштабную модернизацию нашей промышленности и минимизирует уровень промышленного загрязнения. В то же время, никакие нормы не будут работать без соответствующей системы надзора. Потому что сейчас создана специализированная экологическая прокуратура и соответствующие подразделения Нацполиции. Когда-то на совещании с правоохранителями я говорил, что все, кто не хочет для Украины чистого воздуха, чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что все промышленники должны понимать, что в 21 веке мало быть успешными и продуктивными, а нужно быть очень ответственными.