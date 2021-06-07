"Голос" о выходе Притулы из партии: Личные амбиции и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх

В "Голосе" ожидают письменного заявления Сергея Притулы о выходе из партии.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" в связи с выходом Сергея Притулы из партии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Сергей Притула заявил, что оставляет партию "Голос". Чтобы избежать спекуляций, партия "Голос" сообщает:

Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Притулой.

Но мы приветствуем Сергея Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает.

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Объявления о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ожидаем письменное заявление Сергея Притулы о выходе. То же касается тех, кто захочет присоединиться к нему, потому что сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, а во-вторых, безответственно.

Желание отдельных партийцев "Голоса" отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой является "Голос".

Впереди много работы, и партия "Голос" четко осознает, что ее миссия - это изменения в Украине. Стране нужно идти по пути системных реформ в экономике, обеспечить массовую вакцинацию, реформировать армию и суд, строить новую коалицию против России", - заявили в "Голосе".

Ранее Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов".