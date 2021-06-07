Представителем президента в КС должен быть жесткий конституционалист, а Вениславский считает все действия Зеленского априори правильными, - нардеп "Батькивщины" Власенко

Представитель президента в КС Федор Вениславский в парламенте доказывал, что президентский законопроект о роспуске Конституционного Суда является конституционным.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

По слова парламентария, Конституция - это абсолютно жесткий документ, который должен исполняться.

"У господина Вениславского другая позиция. Он считает, что все, что делает президент, - априори правильно и конституционно", - отметил нардеп.

"Представителем президента в Конституционном Суде должен быть жесткий конституционалист, а не человек - опять, при всем уважении к господину Вениславскому - чего изволите, господин президент?Я хочу напомнить, что господин Вениславский был в числе тех, кто стоял на трибуне Верховной Рады и отстаивал законопроект 1008 - так называемую первую судебную реформу Зеленского, когда Президент хотел получить контроль над Верховным Судом, сократив численность его судей вполовину. Мы и тогда говорили: ребята, это очевидно неконституционно, очевидно незаконно. Но нет, господин Вениславский, стоя на трибуне, говорил: нет, уважаемые господа, это такое у нас верховенство права, это мы так видим", - добавил Власенко.

Кроме того, по словам нардепа, Вениславский входил на трибуну парламента и "доказывал, что законопроект, который внес президент о разгоне Конституционного Суда, - тоже конституционный, и все там правильно".

"Он бегал по всем эфирам, давал интервью, выступал с трибуны Верховной Рады. А потом Президент, слава Богу, понял, что это "невпихуемая", как говорил Иван Плющ, вещь и в начале года тихонечко этот законопроект отозвал. Его с помпой вносили, но очень тихо отозвали, понимая, что он неконституционный", - отметил Власенко.

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