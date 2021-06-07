"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины"

Программа "Свобода слова Савика Шустера" остается лидером по просмотрам среди всех политических программ не только на ТВ, но и в интернете.

Об этом собщают в Facebook программы, информирует Цензор.НЕТ.

"Свобода слова Савика Шустера" идет на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ страны вместе взятых", - говорится в сообщении.

В пятницу, 4 июня, вышел последний эфир программы в этом сезоне. "Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир уже 3 сентября.

"За 9 месяцев этого сезона мы создали 36 программ. ... И зрители оценили наш вклад. По итогам сезона, наш проект смотрели лучше, чем проекты ближайших конкурентов вместе взятых. Средний рейтинг согласно аудитории 18+ (вся Украина) "Свободы слова Савика Шустера" в 2021 году составил 3,16%, что больше суммы средних рейтингов программ "Право на власть" (1,83%) и "Свободы слова" на ICTV (1,24%). И это без учета трансляции программы и повторов на телеканале "Украина-24", - отметила команда программы.

Кроме того, "Свобода слова Савика Шустера" остается лидером не только на ТВ, но и в интернете.

"Количество наших подписчиков на YouTube - более 260 тыс. Наши эфиры только в течение этого сезона посмотрело более 10 млн человек. Средняя продолжительность просмотра почти 40 минут. За нашей страницей в Facebook следят более 270 тыс. человек, что суммарно выше общего количества подписчиков страниц ближайших конкурентов", - отметили создатели программы.

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