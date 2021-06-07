За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выздоровел - 231, выявлено 87 инфицированных, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 87 больных коронавирусом. Умерли 4 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли четыре человека. Всего за период пандемии в городе 5 131 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209 125", - сообщил Кличко.

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Заболели 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет и 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет. А также 1 девочка в возрасте 4 лет и 3 мальчика от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 12 больных коронавирусом, а также 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за минувшие сутки 231 человек. В целом коронавирус преодолели 185 282 жителя столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 25, в Печерском - 23 и в Святошинском районе - 15 случаев", - отметил Кличко.