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Киевский форум по безопасности проведет ежегодные молодежные собрания, посвященные евроатлантической интеграции Украины

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Киевский форум по безопасности проведет ежегодные молодежные собрания, посвященные евроатлантической интеграции Украины
Киевский Форум по безопасности 11 июня проведет девятые ежегодные молодежные собрания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Форум для молодежи состоится накануне саммита НАТО в Брюсселе, запланированного на 14 июня, и будет посвящен интеграции Украины и стран нашего региона в НАТО.

"Масштабная встреча объединит известных украинских и иностранных политиков, дипломатов, экспертов, а также более четырех десятков молодых профессионалов из всех регионов нашей страны и молодых коллег из Грузии. Еще несколько десятков участников будут присутствовать онлайн в течение всех панельных дискуссий и будут иметь возможность задавать вопросы спикерам", - отметили организаторы.

Цель форума по безопасности - обратиться к государствам-членам НАТО с твердой поддержкой и четким требованием вступления Украины и Грузии в Альянс.

Спикерами Киевского Форума по безопасности будут:

- глава Форума Арсений Яценюк;
- заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк;
- вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- пятый президент Украины Петр Порошенко;
- нардеп "Европейской Солидарности", глава Комитета Верховной Рады по интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голоса" Сергей Рахманин;
- журналист Виталий Портников;
- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

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К участникам обратятся Специальный представитель Генерального секретаря НАТО и заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, Государственный секретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс, Верховный Главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах генерал Филип Бридлав, посол Литовской Республики в США в 2010-2015 годах и депутат Литовского Сейма Жигимантас Павиленис, Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне, а также известные международные члены Атлантического Совета.

В ходе молодежных собраний обсудят следующие вопросы:

- как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели?
- как объединить усилия Украины и Грузии и других государств региона для получения членства в НАТО?
- какое послание шлет молодежь Украины и Грузии НАТО и чего ожидает от саммита Альянса в Брюсселе?

Форум будет транслироваться 11 июня в 11:00.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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