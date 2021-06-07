Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров"
Об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что в Украине разработан законопроект в сфере управления отходами.
"К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только 6%. Сегодня разработан современный законопроект об управлении отходами, который внедрит предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию", - сказал он.
По словам президента, также разработан проект закона о предупреждении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.
"Он запустит масштабную модернизацию промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений", - добавил он.