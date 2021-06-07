Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хочет путем ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".

Об этом Зеленский на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

"По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на 3 года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - заявил он.

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