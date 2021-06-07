Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин считает, что надо заменить около 50% личного состава таможенных органов.

Об этом он рассказал интернет-изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

Один из этапов реформы - массовое тестирование сотрудников таможни. К нему ГТС готовилась полгода, а проводила месяц. Всего протестировали около 9 тыс. человек. На первом этапе теста определяли профессиональные знания, на втором - общие способности, на третьем - лояльность. Первые два этапа не прошли 18% тестируемых, и к третьему их не допустили. Из оставшихся 80% личного состава к работе рекомендовали только 55%, то есть около 45% всех сотрудников таможни.

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"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни", - отметил Рябикин.

Новые кадры ГТС ищет по вузам и ветеранским организациям. Последние подали 2 500 анкет кандидатов. После отбора остались 600. Теперь их онлайн обучают в Центре повышения квалификации таможни.

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"Трудовое законодательство достаточно сильно защищает интересы работника. Я не исключаю, что будут попытки восстановления", - сказал Рябикин комментируя вопрос, что коррумпированные таможенники из ГТС не уходят даже после увольнения, а обжалуют и массово восстанавливаются на прежних местах.