Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов?

Во фракции "Батькивщина" хотят посмотреть, как нардеп Антон Яценко будет руководить партийной организацией в Черкасской области.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

По словам парламентария, многих коллег по фракции смущало возвращение Яценко.

"Но у меня встречный вопрос - возможно, риторический. Я не ставлю под сомнение авторитет журналистов, которые занимаются расследованиями и пишут статьи. Но если все так плохо, где реакция правоохранительных органов? Еще раз: я не ставлю под сомнение ничего, но где это все? Где приговоры?" - подчеркнул Власенко.

"На сегодняшний день господин Яценко - исполняющий обязанности главы Черкасской областной партийной организации. ... Конечно, мы хотим посмотреть, как он будет руководить организацией; что будет делать, помимо руководства организацией. И, конечно же, если к нему будут вопросы, мы будем принимать решение. При этом хочу отметить, что голосование по Яценко в очередной раз опровергло миф о, скажем так, диктаторской сущности нашей фракции. Высказывались разные мнения - и в результате обсуждения было принято решение. И хочу заметить, Яценко трижды избирался депутатом в мажоритарном округе и побеждал ( в том числе и "зеленых") с одним из наивысших результатов в стране", - добавил наррдеп.

Интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая 2021 года Антон Яценко вошeл в состав фракции "Батькивщина", которую покинул в 2011 году, присоединившись к "Партии регионов".

В Верховную Раду IX созыва Яценко был избран как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) и до 18 мая 2021 года не входил в состав ни одной фракции.

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