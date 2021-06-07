НКРЭКУ должна устранить возможности для махинаций с ценами на энергорынке, - первый замминистра энергетики Власенко

Министерство энергетики рассчитывает, что регулятор НКРЭКУ в кратчайшие сроки устранит махинации и злоупотребления с ценами на рынке электроэнергии.



Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.



"До момента принятия такого законопроекта (об обязательности электронных аукционов, - прим.), конечно, нужно принять безотлагательные меры урегулирования ситуации. И мы рассчитываем на соответствующую инициативу от регулятора, НКРЭКУ ", - отметил заммистра в колонке для издания "НВ.Бизнес ".



Злоупотребления трейдеров, которые сейчас имеют место из-за несовершенства правил НКРЭКУ, приводят к неоправданным убыткам государственных генерирующих компаний.



"В течение мая-июня этого года средневзвешенная цена электроэнергии (базового продукта) на рынке "на сутки вперед" была существенно ниже, чем задекларированная себестоимость ее производства. От этого страдает в первую очередь государственный "Энергоатом", который обеспечивает доступность электроэнергии для населения", - отметил замминистра.



Эти махинации, по словам Власенко, ставят под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону, что в интересах российский импортеров.

"Первая и ближайшая опасность - это некачественная подготовка в ближайшее отопительного сезона. Несвоевременное выполнение плановых ремонтов, отставание от графика подготовки оборудования. Это может привести к существенному дефициту электроэнергии. И сразу, по странному "случайному" совпадению обстановки, появятся адепты восстановления импорта из России и Беларуси, буквально на днях запретили ", - отметил замминистра.



В перспективе созданные НКРЭКУ возможности для махинаций и злоупотреблений угрожают интеграции Украины в ENTSO-E, отметил Юрий Власенко.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.