Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах

В партии "Батькивщина" сообщила о проведении "земельного референдума". В политсиле рассказали о целях данной инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

Так, парламентарий рассказал, как будут проводить "земельный референдум".

"Регистрация инициативной группы. Сбор трех миллионов подписей. Передача подписей в ЦИК. Проверка подписей. Подтверждение подписей. Принятие решения ЦИКом о соответствии всех необходимых процедур. Указ президента о референдуме. Проведение референдума. Абсолютно очевидно, что более 70% людей сегодня не поддерживает тот рынок земли, который принимается. Соответственно, отвечая на вопрос, согласны ли вы с тем, что украинская земля не может продаваться никому, кроме украинского государства, больше 70% голосуют за этот вопрос. После этого в Верховную Раду Украины вносится новый законопроект о рынке земли, написанный базируясь на абсолютно новых позициях", - объяснил Власенко.

По словам нардепа, приобретать паи сможет только Украина - и по существующим реальным рыночным ценам.

"Государство формирует банк сельскохозяйственной земли. И до 80% земли передается для обработки украинским фермерам на льготных условиях, для чего создается специальный аграрный банк. Оставшиеся 20% остается в стратегическом запасе государства. Этот закон принимается. И после этого у нас начинает работать реальный рынок сельскохозяйственной земли. ... Государство, являясь монополистом, передает землю в аренду фермерам. Таким образом мы развиваем фермерство. Это государственнический подход к рынку земли. Но - после референдума, если люди скажут нам "да", - добавил Власенко.

В то же время, нардеп заявил, что "закон о референдуме - это не закон о референдуме": "Так, как он прописан, референдум могут провести только крупные политические партии и государство".

Полный текст интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, ранее "Батькивщина" поддержала проведение референдума относительно рынка земли. К его организации согласились присоединиться 17 тысяч человек.

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