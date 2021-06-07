Сегодняшняя деятельность СНБО очень напоминает Политбюро ЦК КПСС, Зеленскому предложили "магию простых решений", - нардеп "Батькивщины" Власенко

Нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко заявил, что сегодняшняя деятельность СНБО очень сильно напоминает деятельность Политбюро ЦК КПСС в период Советского Союза.

Об этом парламентарий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, то, что сегодня делает СНБО - это "чистая шариковщина".

"Понимаете, каждая ветвь власти в государстве занимается своей работой. Парламент принимает законы. Исполнительная власть законы исполняет и занимается экономикой. Суды судят людей. Это если мы живем с вами в государстве. Если же мы с вами живем в каком-то ином образовании, например, в банде, - тогда это происходит по-другому. Там решает старший, пахан, сходка кто-то еще… Мне сегодняшняя деятельность СНБО очень сильно напоминает деятельность Политбюро ЦК КПСС в период Советского Союза. Это был орган, не имевший никаких формальных полномочий. Но при этом он решал все вопросы в стране. К сожалению, СНБО сейчас стал на этот путь. Кто-то предложил президенту магию простых решений", - объяснил Власенко.

Нардеп отметил, что контрабанда не уменьшилась, несмотря на то, что были введены санкции против контрабандистов.

"Доходы таможни за май месяц упали на 500 миллионов гривен по сравнению с апрелем, когда СНБО "назначал контрабандистов". Просто потоки перераспределили. Нужные люди сели на правильные потоки, контрабанда продолжает идти. Вместо того, чтобы системно реформировать таможню и правоотношения в обществе (например, изменять систему налогообложения на такую, чтобы бизнесу было выгодно работать и платить налоги, изменять систему таможенных пошлин и иных платежей), нам сказали: да у нас есть простые решения - давайте мы десяток людей "назначим контрабандистами"! И наши граждане, у которых пустые холодильники, которые получают минимальную пенсию и сидят на субсидиях, - они перестают смотреть в холодильник и начинают аплодировать этим решениям. Потому что наконец-то кто-то из более богатых попал под санкции! Извините, но это чистая шариковщина – все отнять и поделить. Но - уже между своими", - подчеркнул Власенко.

Полный текст интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко читайте здесь.

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