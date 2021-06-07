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В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим"

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В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим"
В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда, потому что оккупированный Крым страна-агрессор отдавать не собирается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами", - отметил он.

В то же время, Панкин заявил, что России нужно говорить о готовности к новым санкциям.

"Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    1975й год.....В МИД ССР заявили, что санкции против Советского Союза будут всегда: "Потому, что прибалтийские республики были и будут в составе СССР НАВСЕГДА!!!"

    Ой-вэй))))))))
  • ледокол С Бандэра
    Не отдадите вы, отдадут другие. И возможно не только Крым. В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим" - Цензор.НЕТ 4673
  • Яр Холодний
    Гітлер теж говорив про "Тисячолітній рейх" А він закінчився через 23 роки! Китайці недарма зняли обмеження на народжуваність - через 10-15 років основною нацією що проживатиме в Сибіру будуть китайці!!!
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