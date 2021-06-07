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Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский

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Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский
Нардеп Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", оценил инициативу президента Зеленского об увеличении площади лесов в Украине.

Об этом Дубинский заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тут Владимир Зебердымухамедович вышел с новой инициативой - посадка миллиарда деревьев за три года. В связи с чем, два вопроса:

1) а что, остановлены нелегальные вырубки леса по всей стране? И в Румынию и Польшу перестали идти вереницей лесовозы? Или будете садить рубщикам "на вырост"?
2) придумано ли уже название для очередного проекта из вселенной Зе-нью-васюки?

Если нет, то предлагаю: "Велике садівництво", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А воно точніше і не скажеш! Так от, що Зєлєнскій мав на увазі, коли перед виборами говорив про посадки! А ми його не зрозуміли! 😁
  • cimbitep
    у говорящей жопы жопа до сих пор пылает
    зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
  • Иннокентий beer
    Зачем? Говорящая дыра теперь еще злее стала. И дешевле.
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