Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский

Нардеп Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", оценил инициативу президента Зеленского об увеличении площади лесов в Украине.

Об этом Дубинский заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тут Владимир Зебердымухамедович вышел с новой инициативой - посадка миллиарда деревьев за три года. В связи с чем, два вопроса:



1) а что, остановлены нелегальные вырубки леса по всей стране? И в Румынию и Польшу перестали идти вереницей лесовозы? Или будете садить рубщикам "на вырост"?

2) придумано ли уже название для очередного проекта из вселенной Зе-нью-васюки?



Если нет, то предлагаю: "Велике садівництво", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

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