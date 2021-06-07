Новости

Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед

2 41712
Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед
Послы стран Группы семи приветствовали представленный 3 июня проект реформы Службы безопасности Украины и призвали Верховную Раду принять его.

Об этом говорится в Twitter послов G7, передает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствуют проект закона о СБУ, который был представлен 3 июня. Он обеспечивает надежную основу для реальных реформ, постепенного отказа от досудебных полномочий следственных органов, уменьшение штата и демилитаризации. Мы приветствуем лидерство президента Зеленского в проведении этой реформы", - говорится в заявлении послов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ

"Послы призывают украинский парламент воспользоваться этой значительной возможностью и принять этот закон. Если его внедрить, это будет большим шагом вперед в развитии СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с передовой международной практикой" - отметили дипломаты.

Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    а лейтенанту Баканову куда деваться??? обратно в КВН 95-квартал????
    Вы там вообще рамсы попутали шоли!!!????
  • Александр b9c4d8fd
    Якби ще і сказади як. А то шмаркля їх почне вчити грі на роялі в своєму стилі.
  • 5 копійок
    Навіть їм кловун навішав локшини на вуха. Проффесіонал.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости