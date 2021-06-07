Экс-чиновник Администрации президента и СНБО подозревается в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. ВИДЕО

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

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Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.

Как сообщается, 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.

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Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.