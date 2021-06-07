Экс-чиновник Администрации президента и СНБО подозревается в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ
Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.
Как сообщается, 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.
Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.