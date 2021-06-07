США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер
"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", - сказал Рикер в видеообращении к участникам конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что Соединенные Штаты предприняли шаги для того, чтобы применить санкции или ввести визовые ограничения для коррупционеров, которые подрывали демократические процессы.
"В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию", - отметил и.о. помощника госсекретаря.
Рикер добавил, что США надеются увидеть дальнейшие шаги по обеспечению независимости и целостности институций судебной системы Украины, чтобы обеспечить международные стандарты прозрачности в корпоративном управлении и принять законы, необходимые для реформирования правоохранительных органов.