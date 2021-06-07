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Подходит к завершению ремонт одного из участков трассы Н-07 на Сумщине, - ОГА

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Подходит к завершению ремонт одного из участков трассы Н-07 на Сумщине, - ОГА
Работы по восстановлению участка трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка находятся на завершающем этапе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

В ходе капитального ремонта на участке км 232+360 - 244+000 сейчас проходит укладка финишного мелкозернистого асфальтового покрытия толщиной 6 см. Одновременно продолжаются работы по обустройству обочин, установке бордюров и лотков для отвода воды.

Трасса Н-07 ведет к важным туристическим объектам региона - к историко-мемориальному комплексу Петра Калнышевского и заповеднику "Михайловская целина", а также является основной для сообщения со столицей. Общая протяженность трассы составляет 340 км.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в прошлом году был восстановлен 71,9 км, а также проведен капитальный ремонт мостового перехода на км 244 + 475. В этом году капремонт трассы продолжается.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируют полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    отчитайтесь по долгу по зарплатам ВСУ, по срыву гос оборонзаказа. срыву вакцинации. а отчитиваться как уничтожаете (разворовиваете) бютжета по в 2 раза завышенным ценам на стоительство дорог не нужно.все и так знают что вы вори и предатели.
  • Злой Карлик
    "В рамках президентской программы "Большая стройка" ...звучит как будто он строит за свои, или хотя бы за те 20 млрд$ которые стырил фиКало,мойский из привата
  • Юрій Вінгорськи
    дяденьки ий, ты дурак? в прошло году подняли цену на строительство дорог на 90% просто захотелось им так! не на 20- 30- 50 а именно на 90. обьявили об этом везде, но ты же об этом не знаешь. а с твоим понятием, (главное что строят) в депутаты нужно идти. тебе хоть миллион за ямку на дороге спишут, лишь бы у твоего двора. а что за эту ямку какое то мурло себе особняк построит, тебе пох....й. мозгов, чтоб мыслить, нет...
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