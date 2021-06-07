От COVID-19 в течение выходных привились почти 65 тыс. человек, - Шмыгаль

В Украине продолжает наблюдаться положительная динамика относительно заболеваемости COVID-19 - все показатели стабилизируются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне.

Кроме того, количество коек, занятых пациентами с коронавирусом, за неделю уменьшилось почти на 32%. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38%. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

В то же время, отметили в ОП, наращиваются темпы вакцинации населения от COVID-19. Всего за неделю привиты 240 543 человека. Всего в Украине вакцину получили 1 388 124. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

"Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации в течение выходных вакцинировались почти 65 тыс. человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах", - отметил Шмыгаль.

Уже осуществлена ​​выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд грн. Средства получили 175 тыс. человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тыс. заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня.

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