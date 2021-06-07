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Кулеба: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Слава Україні! Разом до перемоги!"

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Кулеба: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Слава Україні! Разом до перемоги!"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему очень нравится новая форма сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020.

Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 7 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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Топ комментарии

  • Иван Кутепов
    Я дивлюсь, що вище відмітились коментарями нев.....ні майстри своєї справи, причому кожен в своїй галузі. Тому так і живемо. Мені, особисто, на цьому етапі, коли у всього кацапстану сраки палають, вже достатньо.
  • Алекс S. Pоман
    ИЛИ в продолжении темы:

    Меня и центр беспокоит.

    Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху

    и понизить низ снизу?

    Два ряда выточек слева, два справа.

    Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?

    Я не разрешу опускать линию талии на бедра.

    В конце концов, мы - центр Европы.

    Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.

    Хотите отрезной рукав - пожалуйста.

    Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.

    Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")
  • Muni
    Враховуючи як бомбануло у рашистів, слід визнати: добра форма, треба брати 😅
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