ФСБ РФ заявила о выдворении якобы "агента украинских спецслужб". СБУ призвала не верить таким сообщениям и не забывать о гибридной войне

Служба безопасности Украины опровергла заявление ФСБ о задержании в России и выдворении якобы "агента украинских спецслужб". СБУ призвала СМИ скептически относиться к подобной информации.

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что любые заявления вражеской спецслужбы о неких "разоблачениях агентов СБУ" следует рассматривать "исключительно через призму ведения гибридной войны", часть которой – распространение фейков, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ также подчеркнули, что спецслужба осуществляет деятельность и обеспечивает госбезопасность "исключительно на территории Украины". "И одна из наших задач – выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", – добавили в СБУ.

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В понедельник, 7 июня, на сайте ФСБ РФ появилось сообщение о задержании и выдворении из страны Алексея Семеняки, которого силовики страны-оккупанта назвали "агентом СБУ". В российском ведомстве заявили, что выдворили его и запретили въезд в РФ на 25 лет.

ФСБ также заявляет, что Семеняка "не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ". При этом у него были изъяты гаджеты с сообщениями, якобы, от сотрудников СБУ, предлагающих помочь в решении рабочих вопросов, "имеющих конечной целью нанесение ущерба" безопасности и интересам РФ.