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Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

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Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора
Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил белорусского диктатора Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Это звание Лукашенко получил еще при президентстве Виктора Ющенко.

Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета.

Как сообщили ВВС News Украина источники, близкие к руководству университета, за лишение Лукашенко звание почетного доктора члены ученого совета голосовали в тайном режиме.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Тепер Лукашенка буде непарними лікарем. Звання парного лікаря його позбавили! 😁 (Почьотний доктор - гугл перекладач). 😁
  • Envoy
    Прозрели ? Позорище !
  • Олег Б a8e02c13
    як взагалі могли такому неуку дати звання?
    Це деградація освіти. Ганьба
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