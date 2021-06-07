Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора
2 16863
Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил белорусского диктатора Александра Лукашенко звания почетного доктора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".
Это звание Лукашенко получил еще при президентстве Виктора Ющенко.
Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета.
Как сообщили ВВС News Украина источники, близкие к руководству университета, за лишение Лукашенко звание почетного доктора члены ученого совета голосовали в тайном режиме.