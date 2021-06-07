Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский
Об этом он сообщил во время выступления на открытии международной конференции "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Парламенту следует сосредоточиться на том, что последние 4 года в Украине отсутствует программный документ – а это антикоррупционная стратегия. Депутатам следует как можно скорее принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики до 2024 года и утвердить эту стратегию", - заявил Зеленский.
По его словам, такая стратегия должна содержать несколько главных принципов, а именно оптимизацию функций государственных органов и недопущение их дублирования, цифровую трансформацию реализации полномочий органов государственной и региональной власти, полное открытие данных, комфортные и законные сервисы, невозможность избавиться от ответственности за коррупционные правонарушения, общественная нетерпимость к коррупции, а также внедрение культуры добропорядочности и верховенства права.