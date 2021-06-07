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Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский

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Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховной Раде следует как можно скорее принять внесенный на рассмотрение правительством проект закона об основах государственной антикоррупционной политики.

Об этом он сообщил во время выступления на открытии международной конференции "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что последние 4 года в Украине отсутствует программный документ – а это антикоррупционная стратегия. Депутатам следует как можно скорее принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики до 2024 года и утвердить эту стратегию", - заявил Зеленский.

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По его словам, такая стратегия должна содержать несколько главных принципов, а именно оптимизацию функций государственных органов и недопущение их дублирования, цифровую трансформацию реализации полномочий органов государственной и региональной власти, полное открытие данных, комфортные и законные сервисы, невозможность избавиться от ответственности за коррупционные правонарушения, общественная нетерпимость к коррупции, а также внедрение культуры добропорядочности и верховенства права.

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  • Злой Карлик
    насвистел быдлу в уши, про "закончу войну, перестану стрелять, загляну путину". обосрался. мастера спорта по вирусу19. обосрался. шо делать? придумали для лохов фуфло про контрабандистов, воров в законе, олигархов, и антикоррупцию.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    це отой "антикорупціонер", що медіаповій шашличком пригощав?
  • Стрелок
    Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3661
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