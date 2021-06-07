Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховной Раде следует как можно скорее принять внесенный на рассмотрение правительством проект закона об основах государственной антикоррупционной политики.

Об этом он сообщил во время выступления на открытии международной конференции "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что последние 4 года в Украине отсутствует программный документ – а это антикоррупционная стратегия. Депутатам следует как можно скорее принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики до 2024 года и утвердить эту стратегию", - заявил Зеленский.

Также читайте: США ожидают от Украины привлечения коррупционеров к ответственности: надеемся увидеть дальнейшие шаги, в том числе в судах, - Госдеп

По его словам, такая стратегия должна содержать несколько главных принципов, а именно оптимизацию функций государственных органов и недопущение их дублирования, цифровую трансформацию реализации полномочий органов государственной и региональной власти, полное открытие данных, комфортные и законные сервисы, невозможность избавиться от ответственности за коррупционные правонарушения, общественная нетерпимость к коррупции, а также внедрение культуры добропорядочности и верховенства права.