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Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках

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Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках
В оккупированном Крыму местные "власти" готовят законопроект, запрещающий на вывески на иностранных языках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявил глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов.

"У нас рассматривается вопрос в Госсовете о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории Республики Крым, мы сейчас работаем над этим законопроектом. Сейчас, если пройдете по улице, увидите названия на иностранном языке, без русских аналогов", - отметил он.

По его словам, использование иностранных слов является "мягким оружием", которое влияет на "отношение молодых людей к родному языку и культуре".

"У наших детей навязчиво прививается комплекс неполноценности. Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все будут писать на английском? Что произошло на Украине. Мы знаем, что там начиналось с этого: нужно уничтожить историю, культуру, а дальше все само собой произойдет. Этому надо противостоять, и мы будем над этим работать", - добавил Константинов.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Это будет единственный в мире "курорт" без воды, с Вежливыми санкциями и без вывесок на иностранных языках. ДЛБзму нет предела Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 8037
  • YU ST
    Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках - Цензор.НЕТ 5244
  • Филипп Филиппович Преображенск
    В коротком пламенном заявлении этого профашистского холуя иностранные (нерусские) слова:
    1. Реклама
    2. Проект
    3. Аналог
    4. Культура
    5. Комплекс
    6. История
    7. Территория
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