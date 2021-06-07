Оккупанты в Крыму планируют запретить вывески на иностранных языках

В оккупированном Крыму местные "власти" готовят законопроект, запрещающий на вывески на иностранных языках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявил глава оккупационного парламента, так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов.

"У нас рассматривается вопрос в Госсовете о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории Республики Крым, мы сейчас работаем над этим законопроектом. Сейчас, если пройдете по улице, увидите названия на иностранном языке, без русских аналогов", - отметил он.

По его словам, использование иностранных слов является "мягким оружием", которое влияет на "отношение молодых людей к родному языку и культуре".

"У наших детей навязчиво прививается комплекс неполноценности. Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все будут писать на английском? Что произошло на Украине. Мы знаем, что там начиналось с этого: нужно уничтожить историю, культуру, а дальше все само собой произойдет. Этому надо противостоять, и мы будем над этим работать", - добавил Константинов.

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