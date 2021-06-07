Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого "минера" торгового центра

Молодой парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании торгового центра в Запорожье и вымогал $1 млн и вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

5 июня в полицию поступило сообщение от мужчины, что торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте города, заминирован. За не осуществление взрыва, гражданин требовал один миллион долларов США и вертолет.

Сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области безотлагательно прибыли к торговому заведению, где провели эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории. Информация о минировании не подтвердилась.

Между тем, сотрудники сектора криминальной полиции установили место проживания лжеминера, который, в ходе переговоров, был уже согласен только на 15 тыс. долларов. Полицейские задержали жителя Запорожья 2000 года рождения в квартире, где он проживает. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Лжеминеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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