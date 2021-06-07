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Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Контрразведчики Службы безопасности Украины в Северодонецке (Луганская область) предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.

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Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания по делу о разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 01
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 02
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 03
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 04
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 05

Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по предупреждению преступления осуществлялись совместно с ГУ Нацполиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Lev Zavago 2ac59658
    Отпустят за недоказанностью улик.Он хороший ,он за дружбу....
  • Max Redka
    Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.Источник: https://censor.net/ru/n3269907

    На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
  • Igor Nikitin 21bde899
    почему среди бела дня, и почему с правой стороны? странно как то
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