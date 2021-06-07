Наша задача - спасти Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, - Порошенко на съезде "ЕС"

"Европейская Солидарность" имеет четкий план развития успешной, европейской демократической Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что пора думать о том, кто, когда и как сможет реализовать потенциал Украины на все сто процентов.

"Нам нужно реальное движение вперед, которое мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача - не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, на нашей стратегии, - четкой, прогнозируемой и предсказуемой", - отметил Порошенко.

"Европейская солидарность" предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведенный капитал как драйвера для экономического роста

"У нас есть еще одно предложение для малых и средних предприятий - снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%", - добавил Порошенко.

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По словам лидера "ЕС", почти двойное сокращение единого социального взноса в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости.

Низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд - рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства, считает Порошенко.

"Демократия в Украине под угрозой, и наша с вами обязанность ее защитить. Демократия это не просто естественное состояние украинцев. Это - наш путь к благосостоянию и безопасности. Только демократическая Украина может быть европейской, а только европейская - богатой, независимой, защищенной от России. Евросоюз - это гарантии благосостояния и достойного уровня жизни для каждого украинца. А НАТО - это гарантии безопасности на фоне постоянной военной угрозы со стороны России", - убежден Порошенко.

В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе.

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"Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко.

"2021 - первый из четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Просто необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП. Это наше ключевое требование уже к бюджету 2022. Денежное обеспечение военным в последний раз раз поднимали два года назад еще моим решением. Разве не понятно, что давно пора его увеличить? И это тоже часть нашего плана и наше требование к власти - должным образом оценивать ратный труд, в котором воины ежедневно рискуют своей жизнью", - сказал лидер "ЕС".

Пятый президент отметил, что даже находясь в оппозиции, "ЕС" чувствует ответственность за страну.

"Когда мы объединяемся - мы можем все. Наша партия отличатся тем, что она является открытой. Все, кто связывает с нами надежды на движение Украины в Европейский Союз, на движение Украины в НАТО, надежды на европейские реформы, противодействие некомпетентности власти должны иметь возможность присоединиться к нашей партии", - отметил Порошенко.

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