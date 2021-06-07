Подозреваемые по делу МН17 проигнорировали заседание суда в Гааге

Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" Малайзийских авиалиний, не явились на заседание 7 июня.

Об этом судья Хендрик Стейнгаюс заявил на заседании Окружного суда Гааги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушания. Дела против трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке", - отметил Стейнгаюс.

Подозреваемого Олега Пулатова представляет защита - адвокат нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабина тен Дуссхате и адвокат Баудевейн ван Эйк. По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинский (позывной "Хмурый") и Харченко (позывной "Крот"). Слушания были приостановлены 21 мая.

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Также возобновляются слушания относительно Пулатова (позывной "Гюрза"), которые были приостановлены 26 мая. Слушания относительно этих четверых подозреваемых проходят одновременно, однако их дела не объединяли. Стейнгаюс отметил, что 7 июня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров рейса MH17 и защита.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.https://censor.net/ru/n3269790