Новости

Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане

1 44226
Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане
Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет очень прямолинейным и попытается призвать РФ к большему конструктиву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Я уверен, что президент Байден будет очень прямолинейным в назывании дестабилизирующих и агрессивных действий России во многих направлениях, территориях и сферах", - отметил Джоане.

Заместитель генсека указал, что для стратегической стабильности было бы хорошо обсудить взаимодействие с Россией в контроле над вооружениями, стратегический ядерный баланс, изменения климата.

"Я считаю, что встреча будет прямолинейная, в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил он.

В то же время вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отметила, что не имеет больших ожиданий по поводу встречи Байдена и Путина.

"Это важно, что они поговорят, но, я скажу собственное мнение: у меня нет больших ожиданий", - сказала Юрова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Игокович
    Меркель в 2014 встречалась с куйлом. Сказала, что куйло в иной реальности. Но по прошествии лет Меркель приняла эту реальность - ишь как вцыпилась в СП-2. Байден у рф ищет конструктивность и может найти ее как меркель.
  • Baitim
    Всё это похоже на бессилие или безволие. Печально.
  • 18c49ed2
    Тяжело призвать к вменяемости бункерное чмо, живущее в параллельном придуманном мире.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости