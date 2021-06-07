Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
"Я уверен, что президент Байден будет очень прямолинейным в назывании дестабилизирующих и агрессивных действий России во многих направлениях, территориях и сферах", - отметил Джоане.
Заместитель генсека указал, что для стратегической стабильности было бы хорошо обсудить взаимодействие с Россией в контроле над вооружениями, стратегический ядерный баланс, изменения климата.
"Я считаю, что встреча будет прямолинейная, в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил он.
В то же время вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отметила, что не имеет больших ожиданий по поводу встречи Байдена и Путина.
"Это важно, что они поговорят, но, я скажу собственное мнение: у меня нет больших ожиданий", - сказала Юрова.