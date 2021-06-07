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В Офисе Президента анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена (обновлено)

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В Офисе Президента анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут в понедельник, 7 июня, телефонный разговор.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов - Украины и США. Цель разговора очевидна - обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнёрских позиции по ситуации на украинском Донбассе", - заявил Подоляк.

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  • Rhodesian
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  • Підлога Маккартні
    Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 110

    Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится сегодня, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1852
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    это ему вагоны настучали по рельсам?
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