Беларусь вводит регулирование цен на продукты

Правительство Беларуси ввело государственное регулирование цен на основные продукты.

Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую", - сказано в сообщении.

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Ещё на ряд продуктов надбавка должна составлять не более 25%. В эту категорию попали сыр, мука пшеничную, макароны, консервы, рис, манная и пшенная крупы, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи, яблоки.

В правительстве Беларуси решение поясняют ростом мировых цен на продовольствие.