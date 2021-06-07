Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ

Как минимум одного гражданина Украины отказались пустить на территорию Беларуси, аргументировав это тем, что он проходил военную службу в зоне проведения ООС.

Об этом редакция "Радыё Свабода" сообщает со ссылкой на решение, вынесенное судом в Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

Судили украинца, который пытался нелегально доставить на территорию Беларуси своего товарища, ранее получившего отказ во въезде.

В решении суда говорится, что бывший военнослужащий пытался въехать в Беларусь за пределами блокпоста, поскольку белорусские пограничники предупредили его, что "он представляет угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в связи с прохождением военной службы в Вооруженных силах Украины, в частности в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины".

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Сейчас "Радыё Свабода" пытается получить официальный комментарий белорусских властей о том, запрещен ли украинским военнослужащим въезд на территорию Беларуси.