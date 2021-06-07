Россия из-за санкций не может запустить в космос спутники, - глава "Роскосмоса" Рогозин
Об этом он заявил во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме РФ по теме санкций стран Запада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
По словам Рогозина, Роскосмос не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций. "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего", - пояснил Рогозин.
Глава "Роскосмоса" пояснил, что на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ.
Он также назвал глупыми заявления, что санкции помогают развивать отечественную экономику. "Это глупые заявления, потому что национальную экономику надо развивать вне зависимости от санкций", - сказал Рогозин.