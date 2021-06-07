Российский оппозиционер Гудков не собирается оставаться в Украине и хочет уехать в Болгарию

Российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков не считает свой выезд из РФ эмиграцией и намерен из Украины поехать в Болгарию.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я взял своего брата, мы сели в машину и спокойно поехали (из РФ. - Ред.) в Киев. Поедем потом в Болгарию, куда я вывез два года назад своих родителей", - сказал Гудков.

Он сообщил, что хочет возвратиться в Россию, но когда это произойдет, "сказать сейчас сложно".

"Я сейчас хочу серьезно обдумать, как быть эффективным для достижения тех целей, которые я ставил, находясь в России. Там, к сожалению, я не могу быть эффективным", - отметил экс-депутат.

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Как сообщалось, Гудков из-за угрозы возможного ареста с целью недопущения к участию в выборах покинул РФ и приехал в Киев.