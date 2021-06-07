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Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма

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Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма
Подконтрольные России "власти Крыма" заявили о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за "геноцида по отношению к крымчанам".

Об этом журналистам 7 июня сказал первый вице-спикер "крымского парламента" Ефим Фикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, российские следователи назначили ряд экспертиз в ходе рассмотрения заявления властей Крыма о возбуждении уголовного дела в отношении "организаторов энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова".

"Мы идем по своему направлению, направили обращение в Следком России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из-за геноцида по отношению к крымчанам", - цитирует Фикса провластное крымское агентство "Крыминформ".

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Валерій Прозапас

    Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.

    Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".

    Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.

    Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.

    Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.

    Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.

    Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
  • Valery Greff
    Какой блокады? У Крыма открыто беспрепятственное сообщение с оккупирующей страной, так что никакой блокады нет. Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6584
  • Igor Lemke dd5e2437
    Абращчайтесь ва всемирную лигу сексуальних реформ , там памогут
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