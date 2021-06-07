Состояние здоровья украинского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", Абдурахманова существенно ухудшилось, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о существенном ухудшении здоровья удерживаемого в российском СИЗО крымского татарина Меджита Абдурахманова и просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять соответствующие меры.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского татарина Меджита Абдурахманова, который незаконно содержится в "СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области" и безосновательно обвиняется оккупационными властями в совершении уголовного преступления, а именно участии в организации "Хизб ут-Тахрир", существенно ухудшилось. Как мне стало известно, сейчас Меджит Абдурахманов жалуется на постоянные боли в спине, из-за чего он не может самостоятельно передвигаться. В частности, для присутствия Меджита на очередном судебном заседании ему была проведена местная анестезия. Только после этого, с помощью специального медицинского средства для передвижения, он был доставлен в суд", - отметила Денисова.

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По ее словам, на сегодняшний день администрация СИЗО не предоставляет украинскому гражданину надлежащего обследования и лечения, а обращения в медицинскую часть СИЗО - игнорируются.

"Это является нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН, и расцениваются как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Меджита Абдурахманова - обеспечить доступ к медицинским услугам, а именно: провести полное обследование в квалифицированном гражданском медицинском учреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения", - написала Денисова.

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