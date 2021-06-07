Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук

Закон о борьбе с олигархами направлен, в том числе, и против окружения олигархов, которое обслуживает их в судебной, исполнительной и законодательной власти.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Эти отношения должны стать публичными и прозрачными. Так мы сможем избежать позорных заказных решений суда, а также законов, которые называем "хотелками"", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада не будет оттягивать голосование за этот законопроект, "ведь важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики. Если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет".

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"Далее планируем перейти к следующим шагам, которые уже четко прописаны нами. Это антитрастовое законодательство, это вопрос повышения ответственности за непредставление декларации и т.д.", - отметил первый вице-спикер парламента Украины.