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Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук

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Рада не будет оттягивать голосование за законопроект об олигархах,- Стефанчук
Закон о борьбе с олигархами направлен, в том числе, и против окружения олигархов, которое обслуживает их в судебной, исполнительной и законодательной власти.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР. 

"Эти отношения должны стать публичными и прозрачными. Так мы сможем избежать позорных заказных решений суда, а также законов, которые называем "хотелками"", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада не будет оттягивать голосование за этот законопроект, "ведь важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики. Если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет".

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"Далее планируем перейти к следующим шагам, которые уже четко прописаны нами. Это антитрастовое законодательство, это вопрос повышения ответственности за непредставление декларации и т.д.", - отметил первый вице-спикер парламента Украины.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    А против шестерки олигарха Шмьігаля и слуги нескольких олигархов Труфальдино-Зели не направлен.
    Гибридная борьба с олигархами от гибридньіх "слуг".
  • Дід Трохим
    А расследование справы по вагнеровцам все оттягивают и оттягивают.
    Кстати, как там Чаус?
    Уже довели до состояния Протасевича или нет? Когда начнет давать "признательные показания"?
    Мы же уже теперь равняемся на Бацьку?
  • Привет
    Слышь...свыня...а где там пакет законов про народовладдя о котором ты так громко и звонко верищало в 2019-м???
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