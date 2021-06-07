Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope

Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.

Об этом говорится в материале издания Neweurope, перевод которого опубликован на сайте Цензор.НЕТ.

Как отмечает автор, Украина сейчас в положении, которое демонстрирует, что экономика не протянет остаток года без гораздо более надежной финансовой помощи из Европы.

В то же время, отмечает издание, несмотря на обещание Зеленского предоставить "инвестиционную няню" - конкретного чиновника, ответственного за определенное инвестирование - беззаконие, рейдерство и коррупция продолжается в стране. Как результат, случаи иностранных инвестиций остаются немногочисленными и часто заканчиваются неудачей.

По данным автора, в то время как европейские страны поддерживают свои постковидные экономики с массовыми инфраструктурными проектами и помощью местным предприятиям, Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.

Издание отмечает что дальнейшая сложная экономическая ситуация в стране является токсичной: "А токсичная среда коррумпированных чиновников, и непрозрачная фискальная система приведет к одному - выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест".

"Конечно, налоговая реформа могла бы стать еще одним сигналом, что Киев приложил усилия по дальнейшему пути Украины к ключевым стандартам ЕС для финансовой ответственности, если бы она не стоила народу сотни тысяч рабочих мест. Власти еще больше раздраконили население после того, как они не смогли помочь ни крупному или среднему бизнесу во время пандемии. Эти безответственные шаги уже привлекли некоторое внимание. Некоторые политики в Европе уже начали озвучивать свое мнение по этому вопросу, говоря, что они боятся, что экономический крах Украины и новая волна агрессии из России создаст новую Сирию на восточном фланге ЕС", - говорится в материале.

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