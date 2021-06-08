Украина не выделяла миллиарды долларов на поддержку бизнеса в коронакризис, поэтому повышение налогов вызывает вопросы, - Neweurope

Итальянский представитель Комитета Европейского парламента по развитию и подкомитета по налоговым вопросам Гиньна Ганния в письме к Кабмину заявила, что опечалена тем, что правительство Украины стремится увеличить доходы за счет увеличения налогов, именно во время кризиса пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Neweurope

"Ганния указывала на то, что "в отличие от правительств Соединенных Штатов, Великобритании и членов ЕС, Украина не смогла выделить миллиарды долларов на поддержку бизнеса, не покрывала зарплату людей, которые были вынуждены уволиться в карантин, и не оказали помощь безработным, студентам и школьникам. Кроме того, у правительства не хватает средств, отложенных для покупки вакцин, поскольку кампания вакцинации даже не полностью началась ... отсюда, главные налоговые реформы вызывают большие вопросы о своей целесообразности", - говорится в материале.

Издание отмечает, что перспектива вступления в Европейский союз и/или НАТО является долгосрочной целью, которая может занять годы, если не десятилетия. Поэтому очень важно, чтобы нынешнее и любое будущее украинское правительство было сосредоточено на поддержке крупных, средних и малых предприятий.

"Это, несомненно, приведет к экономическому росту и в течение 7-10 лет значительно может улучшить экономику. Это также принесет пользу стране, когда полная интеграция Украины с Западом сможет стать реальностью", - подытожил автор.

Как сообщалось ранее в статье "Фискальная пандемия на восточной границе ЕС может в конечном итоге ударить по сердцу Европы", Украина сейчас в положении, демонстрирующем, что экономика не протянет остаток года без гораздо более надежной финансовой помощи из Европы.

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