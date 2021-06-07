Переход на е-больничные будет продолжаться до 1 сентября, пока их выдают отдельные учреждения здравоохранения, - Фонд соцстрахования

Электронные больничные - основание для получения помощи в связи с беременностью и родами, а также временной потерей трудоспособности.

В пресс-службе Фонда социального страхования отмечают, что в Украине начинается переход учреждений здравоохранения на создание электронных медицинских заключений вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности, передает Цензор.НЕТ.

Для застрахованных лиц программные средства автоматически будут формировать на их основании электронный больничный лист - такой электронный лист нетрудоспособности не требует дублирования на бланке и наделен полным перечнем функций бумажной версии, объясняют в Фонде соцстрахования.

"Е-больничные являются основанием для получения от Фонда социального страхования Украины помощи в связи с беременностью и родами, а также в результате временной потери трудоспособности, в частности в случае болезней или травм, самоизоляции во время COVID-19, на период ухода за больными детьми и родственниками, лечения в санаторно-курортных учреждениях и пр.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также по электронным больничным работодатели осуществляют оплату первых пяти дней лечения болезней или травм своих сотрудников.

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Согласно информации Фонда соцстрахования, в переходный период до 1 сентября 2021 года создавать и вносить медицинские заключения о временной нетрудоспособности в Реестр будут отдельные определенные учреждения здравоохранения.

"Обращение бумажных листков нетрудоспособности и назначение по ним материального обеспечения от ФССУ на этот период продолжаются", - подчеркивают в Фонде.

Также обращают внимание, что если пациенту открыли больничный на бланке, то его продление аж до закрытия должно осуществляться исключительно в бумажном виде, даже в случае перехода больницы на электронный формат.

"Получение е-больничного не влияет на процедуру назначения, расчета и выплаты материального обеспечения от ФССУ", - подчеркивают в Фонде соцстрахования.

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Как отмечается, как и в случае бумажного больничного листа, размер помощи в связи с временной потерей трудоспособности составит от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от стажа, а размер помощи в связи с беременностью и родами - ​​100% среднего дохода.

В Фонде соцстрахования объясняют, что теперь застрахованному лицу, относительно страхового случая которого сформирован е-больничный, не нужно передавать его работодателю для получения помощи от Фонда социального страхования Украины.

После оформления лечащим врачом электронного медицинского заключения (автоматически происходит открытие е-больничного), работник должен уведомить об этом своего работодателя любым удобным для обоих способом, например по телефону. С этого момента и пациент, и работодатель будут владеть информацией об открытом е-больничном в личных кабинетах на сайте Пенсионного фонда. После закрытия е-больничного, он становится основанием для назначения материального обеспечения и оформления работодателем заявления-расчета (в случае помощи по причине беременности и родов - ​​сразу после открытия), объясняют в ведомстве.

Кроме того, сообщают, что дата получения средств от Фонда по е-больничным, как и по бумажным, зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета по соответствующему больничному в ФССУ.

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В то же время сообщается, что изменения коснутся оформления работодателем заявления-расчета по е-больничным работников. Поскольку е-больничные не имеют серии и выдаются по обновленным кодам причин временной нетрудоспособности, заявления-расчеты по ним подаются работодателями отдельно от заявлений-расчетов, сформированных по бумажным больничным листам, отмечают в ведомстве.

Также в Фонде соцстрахования замечают, что комиссии по социальному страхованию на предприятиях продолжают свою работу и назначают материальное обеспечение по-прежнему, независимо от вида больничного. Они сохраняют весь объем функций, предусмотренных Положением о комиссии (уполномоченного) по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, утвержденным постановлением правления Фонда социального страхования Украины от 19 июля 2018 года № 13.