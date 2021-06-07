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Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

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В Киеве полиции задержала мошенника, обменявшего сувенирные купюры на 20 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию Киева от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Ярославской мошенническим путем завладел 20 тыс. долларов США. 

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция 01

Правоохранители пообщались с заявителем и установили, что он через объявления в интернете нашел выгодный для себя курс об обмене иностранной валюты на национальную и договорился с фигурантом о встрече. Через некоторое время нарушитель приехал на согласованное место на такси и для осуществления сделки пригласил потерпевшего в салон машины, где обменял 20 тыс. долларов на сувенирные деньги, после чего с наличными в руках убежал.

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция 02

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Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Винницкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция 03

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • San Luk
    А в чем собственно преступление? Человек купил сувенирной продукции на 20 000 $
    Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)
  • Лаур
    дайте фото лоха в студию тоже ..! Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8549
  • Иван Иванов 519b28c1
    Зачем квадратики?Морду надо знать в лицо...
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