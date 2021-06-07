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Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин

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Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин
Эван Райан, жена Энтони Блинкена, возглавляет секретариат Белого Дома и подчиняется непосредственно президенту США Джо Бадену. Она является исполнительным вице-президентом издания Axios, рассказавшего, что Зеленского решили не приглашать в Вашингтон после смены руководства "Нафтогаза".

Об этом пишет в Фейсбуке экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин, информирует Цензор.НЕТ.

"Господина Энтони Блинкена вы знаете как главу Госдепартамента США и лицо, ответственное за внешнеполитический трек Белого Дома. Рядом с ним стоит чуть менее известнок, но не менее влиятельное лицо - его жена Эван Райан, которая с января этого года возглавляет White House Cabinet secretary, являясь, по сути, главой администрации Джо Байдена", - написал Золотухин.

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"Думаю, что вам будет интересно узнать о том, что в январе 2017 года госпожа Райан была назначена исполнительным вице-президентом американского издания Axios, которое вчера обвинило Владимира Зеленского в попустительстве коррупции в компании "Нафтогаз"", - отметил он.

Золотухин предложил учитывать эту информацию при чтении постов блогеров и экспертов, сотрудничающих с ОП.

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Напомним, ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация Байдена собиралась пригласить Зеленского в Вашингтон перед встречей президентов США и России. От этой идеи отказались после смены руководства "Нафтогаза", так как "шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он (Зеленский. - Ред.) отказался от усилий по борьбе с коррупцией".

Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин 01
Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин 02

Топ комментарии

  • vitalmod
    Земрази возвращают времена януковоща.
  • Святослава
    Зеленский мечтает видеть Украину в кокошнике в русском мире, поэтому он сознательно обрывает все коммуникации с США. Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 7286
  • NonCFist
    _Ну так именно для этого своего трояна путлер и воткнул в Украину: чтобы с Западом кардинально рассорить. До сих пор не дошло? Что ещё должен сделать зеленый человечек чтобы дошло? Признаться в прямом эфире "я агент кремля? Только так, без этого не дойдёт?
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