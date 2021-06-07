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Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ

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Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ
С учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничения может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован.

Об этом на брифинге заявил генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих страна ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - пояснил Гебрейсус.

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Напомним, ранее ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Летом страдает туристический бизнес и попутные с ним сферы, транспорта,, снабжения, комплекса услуг. Поэтому все страны забивают на опасность вируса и открывают границы, ну а потом.. да что потом.. как говорится " хоть трава не расти", все то уже будет когда то ПОТОММММ... Это повсеместное явление, тем более что ковид на лето несколько сбавил обороты , ну или нам специально показывают подобную статистику..( тоже вариант).
  • Лариса fb3d953c
    Осенью наберет обороты, когда начнут массово болеть уколотые.
  • Женя-Женя
    тупой негр
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