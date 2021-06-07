Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ
Об этом на брифинге заявил генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих страна ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.
"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - пояснил Гебрейсус.
Напомним, ранее ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.