Принятие законов, ограничивающих обязанности Минобороны и ВСУ, поможет Украине гармонизироваться с принципами НАТО, - представитель Минобороны США Купер

Агрессия РФ на востоке Украины - это не только украинский вопрос, это угроза для Европы, США и стабильности международного порядка. США уже давно понимают, что демонстрация силы и единства среди союзников НАТО и партнеров - очень важные компоненты для того, чтобы сдерживать российскую агрессию, а также принуждение.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии Лора Купер во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN. Она также перечислила реформы, которые необходимо реализовать в Украине для того, чтобы ускорить ее вступление в НАТО.

"Хочу подчеркнуть, что Америка всегда поддерживает суверенитет Украины так же, как и территориальную целостность и евроатлантические амбиции. Украина является критически важным партнером на фронте российской агрессии. Россия является оккупантом в Крыму и подпитывает конфликт в Донбассе, стремясь изменить границы силой. Мы не должны этого принимать. Как уже совершенный факт", - сказала Купер.

Она напомнила, что "США взяли на себя обязанность, чтобы двери НАТО оставались открытыми для стран, которые хотят присоединиться, когда они будут готовы и смогут взять на себя соответствующие обязательства, связанные с членством.

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"Для этого мы продолжаем работать вместе с украинским правительством, поощрять его внедрение глубоких комплексных и своевременных реформ, необходимых для того, чтобы продвигать евроатлантические амбиции, поддерживать безопасную, процветающую, демократическую и свободную Украину. Украина уже очень серьезно продвинулась за 30 лет независимости, в частности с 2014-го года, когда произошла Революция Достоинства", - отметила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии.

Также Купер акцентировала на реформах, в которых Украина достигла заметного прогресса. Среди них закон о национальной безопасности, закон о разделении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, закон об оборонных закупках.

"Кроме того, мы увидели, что уже принята национальная стратегия национальной безопасности и национально-военная стратегия", - добавила спикер.

Однако, по ее словам, есть и сферы, которые требуют дальнейшего внимания, среди них - принятие законов, которые четко ограничивают обязанности Министерства обороны и ВСУ. По мнению Купер, именно это поможет украинской обороне гармонизироваться с принципами НАТО.

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"Что касается оборонной промышленности. Мы поощряем Украину принять стратегию, чтобы лучше поддерживать потребности украинских ВСУ... Внедряя эффективное корпоративное управление и принципы Наблюдательного совета, которые соответствуют глобальным практикам, подобно этому США считает, что принятие инвестиций очень важны для того, чтобы защищать критическую гражданскую и оборонную инфраструктуру от иностранной эксплуатации. Эффективные процессы оборонной индустрии, так же как институты, помогут постоянно улучшать боевую способность, уменьшат коррупцию и откроют двери для иностранных инвестиций", - подытожила Купер.