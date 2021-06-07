Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен

Американская сторона не питает иллюзий, что отношения США с Россией станут "более стабильными" после встречи Байден-Путин.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что президент США намерен четко объяснить: "Если Россия своими действиями выберет другой курс, мы отдадим предпочтение более стабильным, предсказуемым отношениям".

В этой связи Блинкен напомнил о важности сохранения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также решение других вопросов в интересах обоих государств. Он назвал запланированную встречу Байден-Путин "тестом", проверкой этого предложения с американской стороны.

Однако, отвечая на вопрос, ожидает ли он достижения более стабильных отношений с Россией после встречи президентов, Блинкен отметил: "Я не могу сказать, оптимистично я отношусь или нет к результатам этого теста, но важно это сделать".

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Блинкен также отметил, что результат, скорее всего, не будет известен сразу после саммита, однако Вашингтон увидит "определенные признаки", и будет готов, если Россия сделает другой выбор.

Напоминаем, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.

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