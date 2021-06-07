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Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле

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Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле
Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить в июле Белый дом.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленский после телефонного разговора с Байденом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президенты Украины и США провели телефонную беседу. Байден сообщил, что ждет возможности принять Зеленского в Белом доме после своего возвращения из турне по Европе.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    пианину не забудь... "величайший *****"
  • Герхард
    Еще никто никуда не едет.
    Это вполне может быть кокаиновый бред ЗЕбанария из серии строительства космодромов и посадки миллиарда деревьев.
  • Стрелок
    глядя в глаза расскажешь "пачиму мы не в ната!", "СП-2 это паражение байдена!" и "меркель и макрон виноваты в агрессии против Украины!". не забудь только
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