Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить в июле Белый дом.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленский после телефонного разговора с Байденом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президенты Украины и США провели телефонную беседу. Байден сообщил, что ждет возможности принять Зеленского в Белом доме после своего возвращения из турне по Европе.

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