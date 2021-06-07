Украинская сторона пока не выносила на обсуждение ТКГ судьбу Протасевича, - член делегации Иванова

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу пока не планирует обсуждать судьбу арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого в ОРЛО обвиняют в участии в войне на Донбассе.

Об этом сообщила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Будут ли что-то предлагать по поводу Протасевича - увидим. Я не думаю, что это будет вынесено на обсуждение в ТКГ, по крайней мере сейчас. Возможно, в будущем такое может быть, сейчас я не вижу, чтобы этот вопрос был вынесен", - сообщила она.

На вопрос, может ли украинская делегация в ТКГ повлиять на позицию России, Иванова ответила: "Украинская делегация готова к любым изменениям позиции России. Но мы не ожидаем, что они изменят позицию. Последняя их позиция была, что они не откроют КПВВ из-за отсутствия гарантий безопасности. Украина несколько раз предоставляла такие письменные гарантии. С неподконтрольных территорий постоянно идут обстрелы, а затем Украину обвиняют в том, что нет безопасности".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.