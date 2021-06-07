Двое рабочих из Украины упали в шахту лифта в Польше из-за неправильного монтажа троса, - представитель прокуратуры Копаня

Двое рабочих из Украины упали с 15-го этажа жилого дома в польском городе Лодзь из-за неправильного монтажа троса, которым крепилась временная платформа в шахте лифта, где они выполняли ремонтные работы.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил представитель Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся осмотр места с участием эксперта и полиции. Оценка эксперта подтверждает, что оборвался трос, удерживавший временную платформу, на которой в шахте лифта находились и работали граждане Украины. Вероятно, этот трос был короткий и плохо прикреплен", - заявил Копаня.

Он отметил, что временная платформа была установлена в шахте лифта вместо конструкции лифта, которую уже извлекли для ее дальнейшей замены на новую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое рабочих из Украины пострадали при падении лифта в Польше

По его словам, прокуратура сейчас будет устанавливать, кто отвечает за неправильный монтаж этой платформы в лифте.

Прокурор сообщил, что шахту лифта опломбировали, сейчас там не ведутся никакие работы.

Копаня отметил, что украинцы были трудоустроены фирмой, которая занималась выполнением подрядных работ для поставщиков лифтов.

Он сообщил, что после падения с высоты 40 метров оба мужчины 41 и 42 лет находятся в больницах Лодзи. Один из них остается в тяжелом состоянии, а второй со сломанной ногой - в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в польском городе Лодзь в результате обрыва лифта пострадали двое рабочих из Украины.

Также читайте: Двое украинских заробитчан погибли в Чехии