Мишель - Путину: Отношения между ЕС и Россией на низком уровне. Эта ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон
Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Мишель довел позицию Европейского совета относительно отношений между ЕС и Россией, а также то, что во время дискуссии в мае лидеры ЕС осудили незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и других (государств). ЕС сохраняет единство и солидарность перед такими действиями. Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - говорится в сообщении.
В телефонном разговоре с российским руководителем Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз продолжает придерживаться пяти руководящих принципов в отношениях с Россией.
"Во время разговора президент Европейского совета подтвердил непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, и подчеркнул, что Россия разделяет ответственность за полную имплементацию Минских соглашений", - отмечается в информации.
Еще одной темой для разговора, по сообщению, была ситуация в Беларуси. Президент Европейского совета довел до российской стороны оценку со стороны ЕС принудительного приземления белорусскими властями самолета Ryanair и проинформировал о санкциях, которые были введены Евросоюзом после этого инцидента. Мишель подчеркнул, что для белорусских властей важно освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог.
"Россия может играть важную роль в поддержке мирного урегулирования этого кризиса", - отмечается в документе.
Как говорится в сообщении, стороны также обменялись взглядами на ситуацию в Ливии, вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном, обсудили борьбу с пандемией COVID-19, вакцинацию и другие глобальные вопросы.
Напомним, в 2016 году лидеры стран и правительств ЕС согласовали пять главных принципов в отношениях между ЕС и Российской Федерацией, первый из которых касается полной имплементации Минских соглашений. Еще четыре принципа касаются укрепления отношений с партнерами и соседями на Востоке и в Центральной Азии; устойчивости ЕС к угрозам в сфере энергетики и киберпространства; продолжения целенаправленного взаимодействия с РФ по избранным направлениям внешней политики, в частности на Ближнем Востоке, и в борьбе с терроризмом; и, наконец, поддержки Евросоюзом российского гражданского общества, в частности развития контактов между людьми в ЕС и Российской Федерации.
24 мая во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры ЕС провели дискуссию о состоянии отношений между ЕС и Российской Федерацией, и поручили Высокому представителю ЕС подготовить детальный "широкий" доклад о возможных направлениях дальнейших отношений с Российской Федерацией, для продолжения обсуждения этой темы во время следующего саммита ЕС, который должен состояться 24-25 июня текущего года.